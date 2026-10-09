Pellegrini criticó el extenso receso por fecha FIFA: "Tres semanas es mucho"

El entrenador chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, cuestionó el extenso receso de tres semanas que tuvo el fútbol de clubes por la actividad de las selecciones y aseguró que una pausa de esa duración afecta la dinámica de los equipos.

"Hemos entrenado un tiempo demasiado largo. Personalmente creo que tres semanas es mucho para parar el campeonato. Hay que acatarlo y ojalá volvamos el domingo con la misma intensidad que antes del parón", afirmó en la previa del duelo ante Osasuna.

Pellegrini reconoció la necesidad de entregar espacio a los combinados nacionales, pero planteó que prefiere pausas más breves durante la temporada.

"No es fácil. Las selecciones necesitan su espacio. Personalmente creo que es mejor tres más cortos que uno menos y tan largos. Son muchas semanas, se cambia la dinámica. Buscarán la mejor solución, no es fácil, tienen que tener su espacio, pero me quedo con lo anterior", señaló.

La pausa da paso ahora a un exigente tramo para Betis, que afrontará nueve partidos oficiales en menos de un mes antes del próximo receso, con compromisos correspondientes a La Liga, la Liga de Campeones y la Copa.

"Lo importante es estar centrado en el primer partido. Después hay tres competiciones distintas, con distinta valoración. Si pierdes tres puntos en La Liga ya no se recuperan, si pierdes en Copa vas fuera. A las tres las vamos a agarrar con la misma seriedad, buscando el mejor equipo para cada partido", explicó.

El conjunto sevillano regresará a la competencia este domingo frente a Osasuna y posteriormente recibirá a FC Porto por la Liga de Campeones. Pellegrini insistió en que su atención está puesta únicamente en el duelo contra los navarros antes de comenzar a administrar la fuerte carga de encuentros.

"Para mí el partido más importante es Osasuna. Después pensaremos en Oporto. Haremos cosas prácticas, físicas, parámetros que hay que analizar bien para hacer la segunda alineación equivocándonos lo menos posible", cerró.