Pellegrini: Es un orgullo para Betis tener tantos jugadores en las selecciones

En miras a su visita de Real Betis a Elche por la liga española, el entrenador Manuel Pellegrini habló en conferencia de prensa y valoró la convocatoria de nueve jugadores para la venidera fecha FIFA, entre el 9 y 17 de noviembre.

El DT apuntó que "es un orgullo para el club tener tantos jugadores en las selecciones", como es el caso del centrocampista colombiano Nelson Deossa, citado por primera vez por el combinado cafetero y que "tiene muchas condiciones para adaptarse al fútbol español".

Sin embargo, Pellegrini advirtió que "no es ideal que haya tantos jugadores fuera" para el encuentro de Copa del Rey que disputará el jueves 12 de noviembre contra Navalcarnero CF, de Cuarta División.

El "Ingeniero" no podrá contar con los seleccionados Facundo Bernal (Uruguay), Troy Parrott (Irlanda), Alvaro Fidalgo (México), Nelson Deossa (Colombia), Abde Ezzalzouli (Marruecos), Alvaro Valles, Marc Roca (España), Manu González y Angel Ortiz (España sub 21).

Respecto al duelo de este domingo 8 de noviembre, Pellegrini adelantó: "En primer lugar, jugar de visitante siempre es difícil, así lo dicen las estadísticas de todos los equipos. En segundo lugar, Elche es un equipo que viene mejorando tras una serie de problemas de adaptación" al sistema de su nuevo entrenador, el argentino Martín Anselmi.