Pellegrini y el agónico empate ante Real Madrid: Si repasamos el partido merecimos el triunfo
"Cuando termine el campeonato veremos si este punto es importante o no", sostuvo el "ingeniero".
Posterior al luchado y agónico 1-1 que consiguió Real Betis como local ante Real Madrid, el técnico chileno Manuel Pellegrini atendió a los medios reunidos y valoró el cometido de sus pupilos en el Estadio La Cartuja.
"Todos los puntos son bienvenidos, pero teníamos enfrente al Real Madrid. Merecimos los tres puntos pero nos quedan cinco partidos para hacernos fuertes y mantener la quinta posición. Cuando termine el campeonato veremos si este punto es importante o no", comenzó mencionando.
Seguido a ello, se refirió a las quejas de Alvaro Arbeloa por el arbitraje: "Lo vuelvo a reiterar, el mérito de Real Madrid fue que (Andriy) Lunin había sacado balones de gol. Si repasamos el partido merecimos el triunfo también".
Finalmente, el estratega chileno dedicó elogios a Héctor Bellerín tras anotar el tanto del empate: "Me acuerdo cuando me preguntaste y dije que por algo a Héctor lo compró el Arsenal con 18 años. Tuvo un año comprometido y ya había hecho gol en partidos anteriores. Me alegro mucho por él que esté recuperado porque nos aporta muchísimo".