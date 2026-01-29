Pellegrini y el avance de Betis a octavos en la Europa League: El objetivo está cumplido

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis, se mostró satisfecho tras clasificar a su equipo para los octavos de final de Europa League, luego de vencer por 2-1 a Feyenoord por la última fecha de la fase regular del certamen continental.

"Estoy muy contento por clasificarnos y por hacerlo entre los ocho primeros. Sufrimos en los últimos minutos por la posibilidad del empate, pero tratamos de aguantar el duelo. Por suerte, no sucedió y nos quedamos con ese cuarto puesto. Jugamos un buen partido a excepción de esos últimos quince minutos. El objetivo está cumplido", afirmó el estratega.

El técnico remarcó la importancia de clasificarse entre los cuatro primeros "esquivar esos dos partidos extra era un logro, más ser cuartos y definir en la vuelta de locales", explicó.

Por último, hizo un balance positivo de lo que va de temporada con el cuadro bético. "Además de cuartos en la Europa League, estamos en cuartos de la Copa del Rey y a dos puntos del quinto en La Liga con más de 50 puntos por delante. Somos, junto a Barcelona, el único vivo en tres competiciones", finalizó el entrenador nacional.