El chileno Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, repasó el empate 1-1 de su equipo en el derbi contra Sevilla, expresando estar "amargadísimo", ya que en su opinión dejaron "escapar dos puntos en los últimos minutos".

Pellegrini calificó el partido como "parejo", siendo "un partido típico de derbi con pocas llegadas. Nos pusimos por delante y luego llegó una gran tapada del portero ante Antony. Dejamos escapar los puntos en el último minuto con un gol totalmente evitable".

Pellegrini profundizó su desazón comentando que "esta vez no puedo decir que un empate fuera de casa es bueno. El punto es malo, se nos escapa en el último momento la victoria. Ellos no crearon ninguna ocasión clara en todo el primer tiempo. Empatar así es duro".

"Al final sumamos un punto que me deja mal sabor de boca por cómo fue", insistió Pellegrini, quien además apuntó al árbitro José María Sánchez Martínez como " bastante nervioso" y que sacó "amarillas evitables. Es un derbi, hay que entenderlo, se puede llevar de mejor manera".

El DT también habló en particular sobre el brasileño Antony, autor del gol bético, y Aitor Ruibal, quien en esta ocasión actuó de delantero, y dijo que del primero que estuvo muy cerca de "un segundo gol" que pudo ser un 0-2 ya muy pesado para el rival, mientras que del segundo destacó que "le rompieron la cabeza con un codazo" en una jugada que debió "ser revisado por el VAR".