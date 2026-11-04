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Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Pellegrini y la caída de Betis en Champions: "Si hay que perder, que sea como hoy"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"El equipo compitió bien desde el principio hasta el final", valoró el estratega chileno.

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Manuel Pellegrini analizó el desempeño de Real Betis tras caer por 2-1 frente a Borussia Dortmund en Alemania y valoró el protagonismo de sus dirigidos pese a perder el invicto en la cuarta fecha de la UEFA Champions League.

"El equipo compitió bien desde el principio hasta el final. Desgraciadamente no pudimos sumar al menos un punto. Nos enfrentamos también a un buen rival, un campo difícil, pero tuvimos la personalidad para salir a buscar el partido desde el comienzo", repasó.

Seguido a ello, el "Ingeniero" precisó: "Me quedo con la impresión de que el equipo tuvo la personalidad de aunque sea Champions, sea este estadio, este equipo, el equipo sale a buscar los partidos desde el comienzo. Estamos 9 puntos de 12 que es muy importante y si hay que perder sea como hoy".

Finalmente, el estratega nacional cerró diciendo: "Desgraciadamente después del empate ellos se pusieron muy rápido de nuevo arriba en el marcador pero también tuvimos un par de ocasiones finales, mano a mano de Ortiz, remate de Aitor, pero me quedo muy conforme con lo que hizo el equipo y amargado con el resultado".

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