Pellegrini y la igualdad de Betis ante Celta: "Siempre un punto de visita es importante"

Manuel Pellegrini analizó el empate sin goles de Real Betis frente a Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos por la décima fecha de La Liga, valorando el punto conseguido como forastero para mantenerse en los puestos de clasificación a la Champions League.

"El empate fue justo. Celta hizo mejor primer tiempo que nosotros, tuvieron un par de llegadas que tapó Álvaro (Valles). En el segundo fue al revés, mejoramos mucho y fuimos superiores con ocasiones claras de (Nelson) Deossa y (Troy) Parrott", sostuvo el técnico nacional.

En esa misma línea, profundizó: "Siempre un punto de visita es importante. Todos los equipos se hacen fuertes en casa. Celta está en Europa y siempre pelea con nosotros por competiciones internacionales. Un empate es bueno de visita, aunque algo disconforme por las ocasiones".

Tras sostenerse en el cuarto lugar de La Liga con 20 puntos, Real Betis visitará a CDA Navalcarnero por la Copa del Rey este miércoles 28 de octubre.