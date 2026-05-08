Pellegrini y la posibilidad de entrar en Champions: Sería un gran logro conseguirlo con Betis

Después de que se abriese un cupo más para la UEFA Champions League en La Liga de España, el técnico chileno Manuel Pellegrini destacó la importancia de sostener el quinto lugar en la tabla, sitio donde superan por seis puntos a Celta de Vigo.

"Tenemos mucha ilusión por poder llegar a una competición tan importante. No es fácil jugarla, para mí sería un gran logro poder conseguirlo con Betis. Sin embargo, eso lo tenemos que demostrar en estos cuatro partidos", sostuvo.

Seguido a ello, el "Ingeniero" enfatizó: "Cuando estemos clasificados hablaremos del futuro. Cuando esté matemáticamente conseguido, analizaremos muchas cosas de la temporada y del futuro".

"Clasificar a Europa todos los años es un mérito importante. Hay tres cupos en La Liga que nunca los van a dejar los grandes. Así, pelear uno de los otros cupos es importante. Cada uno lo analiza con la perspectiva que cree diferente", cerró.