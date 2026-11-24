Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, valoró la victoria como visitante por 0-2 ante Slovan Bratislava que dejó a su escuadra virtualmente clasificada en la UEFA Champions League, advirtiendo que la exigencia debe apuntar a pelear lo más alto en todos los frentes.

"Estoy muy contento porque tener 12 puntos de 15, es un rendimiento importante de porcentaje de puntos en la Champions. Nos deja prácticamente asegurado entre los 24 primeros, no sé si matemáticamente, el año pasado clasificaron con 9 y tenemos 12", sostuvo el "Ingeniero" rememorando su campaña en la Europa League.

Seguido a ello, Pellegrini precisó: "El primer logro es estar clasificados, pero no hay que ser conformistas. Quedan nueve puntos por jugarse e intentar clasificar lo más alto posible, pero no solo centrarse solo en Champions, hay que mantener el rendimiento en liga y tratar de clasificar en Copa del Rey".

Finalmente, consultado por el hito de que Betis este por primera vez en fase eliminatoria de la Champions, deslizó: "No es un sueño porque desde que comenzamos esto hablamos con el plantel la importancia de ser ambiciosos y que debe estar reflejada con un rendimiento y con la exigencia del plantel".

"Hemos logrado mantener una liga altísima, el otro día tuvimos la posibilidad de seguir en Copa del Rey y ojalá sigamos por ese camino y ya veremos al final de temporada los logres que podemos conseguir", cerró.