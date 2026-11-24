El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió este martes el potencial de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de paz y seguridad internacional pero advirtió que nunca debe de dejar de estar supervisada por humanos.

"Los robots asesinos no deben tener cabida en nuestro futuro", declaró Guterres en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la resolución de conflictos y los desarrollos tecnológicos.

El secretario general alertó de que las guerras actuales se han convertido en campos de prueba para la selección de objetivos mediante IA y de que los algoritmos intervienen cada vez más en decisiones de vida o muerte.

Responsabilidad y vacíos éticos

"La IA está impulsando una mayor autonomía en todas las funciones militares, desde la recopilación de información hasta la selección de objetivos", apuntó.

A su juicio, integrarla en los sistemas de mando, control y comunicaciones nucleares es "una receta para la catástrofe", por lo que pidió que la decisión sobre su uso recaiga en los seres humanos.

"No podemos permitir que la IA erosione el principio fundamental del control humano sobre el uso de la fuerza y la decisión de matar en el campo de batalla", afirmó.

Algoritmos en el campo de batalla: un riesgo sin precedentes



Además, el diplomático portugués rechazó de antemano que la tecnología se convierta en una excusa para eludir responsabilidades por la muerte de civiles o las violaciones de los derechos humanos: "La respuesta nunca debe ser: 'Lo hizo el algoritmo'".

Guterres advirtió también de que la tecnología también puede ampliar los riesgos en el espacio y en el ciberespacio.

En este sentido, reiteró su llamado a iniciar con urgencia negociaciones para un instrumento jurídicamente vinculante sobre los sistemas de armas autónomas letales.

La sesión, organizada por Letonia, que ostenta este mes la presidencia del Consejo de Seguridad, contó también con la presencia de Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja; Jenna Russo, directora de investigación del Instituto Internacional para la Paz; y Frederick Humphries, vicepresidente corporativo de Microsoft.