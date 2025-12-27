Sigue el calvario para Pellegrini: Isco será operado tras su larga ausencia en Betis

Pese a que Real Betis encontró regularidad dentro de su temporada, para el técnico chileno Manuel Pellegrini la situación tendrá que sostenerse por todo el mercado de pases después de confirmarse que Isco se someterá este lunes a una operación en su tobillo derecho.

El talentoso volante español sufrió un choque el pasado 27 de noviembre ante su compañero Sofyan Amrabat, situación que extendió su baja hasta fines de año y lo obligó a realizarse una artroscopia para corregir la lesión intraarticular en el cartílago de la zona afectada.

Si bien, el jefe de los servicios médicos del club andaluz anticipó que Isco se sometería a un tratamiento conservador para tratar de evitar el quirófano, el nulo avance obligó a buscarle la alternativa que extenderá su ausencia en el equipo por un mes más.

De esta manera, el malagueño de 33 años estará ausente como mínimo hasta inicios de febrero. Con esto, suma su segunda lesión después de una fractura en el peroné que se produjo en un amistoso de pretemporada y que le impidió debutar hasta el partido de Liga contra el Girona del 23 de noviembre.