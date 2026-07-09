Estimado en millones: Subastarán el balón de la "Mano de Dios" y el "Gol del siglo" de Maradona

En plena expectación por los cuartos de final del Mundial 2026, se anunció la subasta del balón utilizado en el legendario duelo entre Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de México 1986, donde Diego Maradona realizó la mítica "Mano de Dios" y el "Gol del siglo".

La casa de subastas estadounidense Heritage Auctions presentó una serie de fotografías y el certificado de autenticidad del balón Adidas Azteca usado en aquel cotejo que acabó 2-1 para los trasandinos.

Según el artículo oficial de la institución, "una carta de procedencia firmada en 2023 por el árbitro Ali Bennaceur afirma que este fue el balón utilizado durante todo el partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, que no se necesitó un balón de reserva y que el balón permaneció en juego tanto para el gol de la 'Mano de Dios' como para el 'Gol del Siglo'".

"Bennaceur explica además que el protocolo de la FIFA otorgó la propiedad del balón al árbitro principal y relata cómo, inmediatamente después del partido, lo tomó en su poder e hizo que sus compañeros árbitros Bogdan Dotchev, Berny Ulloa e Idrissa Traoré lo firmaran como testigos de su importancia", añadieron sobre el esférico, que se había mantenido en Túnez.

La subasta tendrá lugar durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto con un precio base de 2,5 millones de dólares (unos 2.318 millones de pesos chilenos), aunque el precio esperado es mayor a los 10 millones de dólares (casi 9.300 millones chilenos).

Cabe recordar que en mayo de 2022 la camiseta utilizada por Maradona en el juego contra el conjunto inglés se subastó en Londres por 9,28 millones de dólares, siendo el artículo de fútbol más caro de la historia.