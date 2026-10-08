Fiscalía pidió 12 años de cárcel para Leopoldo Luque, médico de Maradona

La Fiscalía argentina solicitó una pena de 12 años de prisión y diez de inhabilitación profesional para Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera de Diego Armando Maradona, en el juicio por la muerte del histórico futbolista.

Luque está acusado de homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla que una persona era consciente de que sus acciones podían conducir a la muerte y, pese a ello, decidió asumir ese riesgo.

Los fiscales también pidieron diez años de cárcel y diez de inhabilitación para Nancy Forlini, coordinadora de los cuidados domiciliarios, además de ocho años de prisión y diez de inhabilitación para la psiquiatra Agustina Cosachov.

Para el psicólogo Carlos Díaz la petición fue de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación, mientras que para el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón solicitaron cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación. Los tres últimos están acusados de homicidio culposo.

En cambio, la Fiscalía pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien visitó a Maradona una sola vez y, según los acusadores, "no ha tenido potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente".

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras recibía tratamiento domiciliario. En sus alegatos, el fiscal Patricio Ferrari sostuvo que los acusados "infringieron los deberes a su cargo", incurrieron en acciones contrarias a la práctica médica y dejaron al exfutbolista en una situación de desamparo.

El juicio comenzó el pasado 14 de abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro y acumuló 45 audiencias, 75 testimonios y la exposición de un centenar de mensajes extraídos de los teléfonos de los acusados.