Hermana de Maradona: "Las hijas dijeron que se iban a hacer responsables de su papá"

Rita Mabel Maradona, hermana de Diego Armando Maradona, declaró este martes en el juicio contra siete profesionales de la salud por la muerte del ídolo argentino, apuntó contra las hijas de su hermano, Dalma, Gianinna y Jana Maradona, y destacó que "dijeron que se iban a hacer responsables de su papá".

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras recibía cuidados domiciliarios en una casa de la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires.

Antes de ser trasladado allí, el '10' estuvo ingresado hasta el 11 de noviembre en una clínica donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

En su declaración de este martes, Rita Mabel recordó ante el tribunal la reunión celebrada en aquella clínica antes de su traslado, en la que se decidió bajo qué modalidad se continuaría el tratamiento del astro.

"A nosotros las hijas nos dijeron que ya eran grandes y que se iban a hacer responsables de su papá porque otras veces nosotros nos tuvimos que hacer cargo porque ellas eran menores", declaró.

Entre sus recuerdos de la reunión, Rita Mabel mencionó que "se hablaba de cómo iba a ser la internación domiciliaria, lo que se pedía: ambulancia, un médico clínico, que (los médicos) estuvieran ahí permanentemente".

Sin embargo, según declararon numerosos testigos, la vivienda no contaba con aparatos médicos básicos ni con la ambulancia de alta complejidad prometida.

La hermana del 'Diez' había declarado en el primer juicio, anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas, y también había apuntado contra sus sobrinas, con quienes actualmente no mantiene relación debido a una causa judicial paralela en torno al usufructo de la marca comercial de Maradona, en la que está procesada.