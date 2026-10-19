Justicia confirmó que abogado y hermanas de Maradona irán a juicio por la marca comercial

La Justicia argentina rechazó este lunes la solicitud del exabogado de Diego Armando Maradona y de dos de las hermanas del astro para suspender el proceso en el que están acusados de administración fraudulenta de su marca comercial y confirmó que la causa seguirá adelante hacia un juicio oral.

En este proceso, que avanza en paralelo al juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte del exfutbolista, están imputados Matías Morla, exabogado y apoderado del 'Diez'; Rita y Claudia Maradona, dos de sus hermanas; Sergio Garmendia y Maximiliano Pomargo, exasistentes del astro; y la actuaria Sandra Iampolsky.

Se los acusa de haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Maradona a través de una sociedad que administraba más de 250 marcas comerciales ligadas al ídolo argentino del fútbol, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Los implicados están apuntados por la apropiación fraudulenta de las acciones de la sociedad, obteniendo ganancias millonarias a través de su explotación.

La marca comercial Maradona comprende, entre otras cosas, los derechos comerciales, de imagen y de propiedad intelectual asociados a Diego Armando Maradona, incluyendo productos como indumentaria deportiva, perfumes y hasta material audiovisual.

En un fallo publicado este lunes, el Tribunal Oral N°1 en lo Criminal y Correccional rechazó una serie de propuestas de varios de los acusados que buscaban suspender el proceso a cambio de un resarcimiento económico a los hijos de Maradona, sus herederos legítimos: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Armando Junior.