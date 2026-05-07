Perito científico por muerte de Maradona: Fue una larga agonía

El comisario Mauricio Cassinelli, exdirector de la Policía Científica que participó en la autopsia de Diego Armando Maradona, declaró este jueves ante el tribunal que el cuadro médico que provocó la muerte del astro, el 25 de noviembre de 2020, llevaba "entre 7 y 10 días por lo menos".

Según Cassinelli, la causa de muerte del exfutbolista fue un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca".

"No es súbito. No es un cuadro ni de uno ni de dos ni de tres días. Yo calculo entre 7 y 10 días por lo menos", afirmó el perito.

Gianinna Maradona, hija del ídolo argentino, se retiró de la sala antes de la exhibición de fotografías y vídeos de la autopsia de su padre, materiales en los que Cassinelli se apoyó para brindar su explicación técnica.

El forense aseguró que se detectaron tres litros de líquido en el abdomen de Maradona aunque, ante las imágenes explícitas del líquido que brotaba del abdomen del astro, aclaró: "No se llegó a medir todo".

El forense detalló los signos que le permitieron concluir que Maradona atravesó un período de "larga agonía" antes de su muerte: la acumulación de líquido en su cuerpo, la presencia del llamado "hongo espumoso" -común en las víctimas de ahogamiento-, un edema cerebral, un tipo de coágulos específicos en el corazón y una necrosis tubular aguda.

"Son todos indicativos de una agonía prolongada, no súbita. Nosotros en su momento interpretamos 12 horas", afirmó el testigo.

En el mismo sentido declaró el martes otro de los peritos que participaron en la autopsia, Federico Corasaniti, quien afirmó que el astro presentaba "signos de edema generalizado" y descartó de forma categórica una muerte repentina: "Súbito esto no puede ser".

Son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.