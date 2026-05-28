Psiquiatra de Maradona apuntó contra empresa que prestó atención médica domiciliaria

Agustina Cosachov, psiquiatra de Diego Armando Maradona y acusada en el juicio por su muerte, apuntó este jueves contra la empresa de salud Swiss Medical por no haber cumplido los requerimientos que le fueron solicitados para el tratamiento del exfutbolista.

Tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza, Maradona recibió, del 11 al 25 de noviembre de 2020, tratamiento médico en su domicilio particular, bajo una modalidad cuyos detalles son objeto central de debate en el juicio.

Cosachov, quien además de ejercer como psiquiatra también participaba de decisiones generales sobre los cuidados médicos de Maradona junto al neurocirujano Leopoldo Luque, presentó en la audiencia de este jueves un documento que detallaba las solicitudes a Swiss Medical una vez que se decidió que el "10" continuaría su recuperación en casa.

"Se indica internación domiciliaria del paciente, solicitando como indispensable para llevar a cabo la misma: enfermeros (...), médico neurólogo y médico clínico. A su vez contar con disponibilidad para realizar estudios médicos y una ambulancia", expresaba la solicitud.

Según Cosachov, la empresa no cumplió con los requisitos, notando "cierto desentendimiento respecto de lo que veníamos hablando con Swiss Medical y lo que empezó a pasar en la práctica".

La versión de Swiss Medical y choque de posturas

Tras su testimonio, fue el turno de Mariana Flichman, médica legista y gerente del área de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical, y quien confeccionó el acta de traslado de Maradona desde la clínica a la vivienda en la que falleció.

Según explicó, la empresa nunca aceptó una "internación domiciliaria", sino que solo se comprometió a brindar "cuidados domiciliarios" mediante enfermeros y acompañantes terapéuticos.

También puntualizó que la empresa nunca se comprometió a ofrecer un médico clínico, porque "no estaba de acuerdo con la modalidad elegida", aunque de todos modos Swiss Medical asignó al médico clínico Pedro Di Spagna, también acusado en este juicio y que visitó a Maradona el 12 de noviembre.

El acta de traslado deja constancia de que la empresa proponía continuar el tratamiento "bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación", mientras que "el equipo médico tratante y la familia" optaron por la atención en un domicilio particular.

Agustina Cosachov señaló que el acta no se leyó en voz alta y firmó "confiando en lo que habíamos hablado en numerosas ocasiones con Swiss Medical". Flichman, en tanto, contradijo la versión de la psiquiatra de Maradona y aseguró: "Pedí que se leyera en voz alta y que cada uno se llevara una copia".

Durante su estadía en aquella casa, Maradona no contó con aparatología médica permanente ni ambulancia fija. Los acompañantes terapéuticos fueron desafectados pocos días después por decisión de los médicos responsables de la salud del exfutbolista.

Los enfermeros, según se conoció en el juicio, tenían instrucciones de acercarse a Maradona únicamente para proporcionarle la medicación, por lo que no le controlaban los signos vitales.

Además de Cosachov, Luque y Di Spagna, también está acusada Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, así como el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.