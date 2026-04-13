PDI desarticuló a "Los Cucos Jr", banda que realizó encerrona a Barticciotto y Antonella Ríos

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la desarticulación y detención de la banda criminal conocida como "Los Cucos Jr", autores de una serie de encerronas violentas en la capital, incluyendo el asalto que afectó al ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, y a la actriz Antonella Ríos.

El hecho que permitió rastrear a la agrupación ocurrió el pasado 29 de noviembre de 2024 en la comuna de Ñuñoa. En dicha ocasión, ambos fueron interceptados por delincuentes armados, quienes les sustrajeron su vehículo.

Tras el asalto, la Fuerza de Tarea EPA (Encerrona, Portonazo y Abordazo) de la PDI inició una investigación que primero permitió capturar a un sospechoso y, posteriormente, identificar al resto de la organización.

Según informó la institución a través de una nota emitida por T13, la banda estaba compuesta por nueve sujetos, de los cuales cuatro son menores de edad. La mayoría de los integrantes ya contaba con antecedentes policiales por delitos de similares características.

La Fiscalía Metropolitana Oriente les imputa participación en, al menos, 14 encerronas cometidas en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Las detenciones se llevaron a cabo tras una serie de allanamientos simultáneos en las comunas de Puente Alto, El Bosque, Lo Barnechea y El Quisco, y durante el procedimiento, los efectivos policiales lograron incautar teléfonos celulares (presuntamente de las víctimas), dinero en efectivo, plantas de cannabis sativa, marihuana en proceso de secado y pasta base dosificada.

Los imputados serán puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención y formalización por el delito de robo con intimidación y otros cargos relacionados.