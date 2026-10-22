[VIDEO] Barticciotto fue recordado por Yayo en "La Gambeta"

El humorista argentino Yayo recordó al histórico delantero de Colo Colo Marcelo Barticciotto durante el programa "La Gambeta", en una conversación en que se refirieron el fútbol chileno y que también revivió el recordado incidente de un perro policía con el arquero Carlos "Mono" Navarro Montoya en la Copa Libertadores de 1991.

Todo comenzó con un mensaje enviado desde Chile, que llevó a los integrantes del programa a conversar sobre nuestro país y sus figuras futbolísticas. En ese contexto fue mencionado Barticciotto y su condición de campeón con Colo Colo, mientras la conversación derivó hacia los incidentes de la semifinal de la Copa Libertadores de 1991 ante Boca Juniors, incluida la recordada imagen de un perro policía mordiendo al "Mono" Navarro Montoya.