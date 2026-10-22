Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.2°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Marcelo Barticciotto

[VIDEO] Barticciotto fue recordado por Yayo en "La Gambeta"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los panelistas hablaron de la Libertadores de 1991.

[VIDEO] Barticciotto fue recordado por Yayo en
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El humorista argentino Yayo recordó al histórico delantero de Colo Colo Marcelo Barticciotto durante el programa "La Gambeta", en una conversación en que se refirieron el fútbol chileno y que también revivió el recordado incidente de un perro policía con el arquero Carlos "Mono" Navarro Montoya en la Copa Libertadores de 1991.

Todo comenzó con un mensaje enviado desde Chile, que llevó a los integrantes del programa a conversar sobre nuestro país y sus figuras futbolísticas. En ese contexto fue mencionado Barticciotto y su condición de campeón con Colo Colo, mientras la conversación derivó hacia los incidentes de la semifinal de la Copa Libertadores de 1991 ante Boca Juniors, incluida la recordada imagen de un perro policía mordiendo al "Mono" Navarro Montoya.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada