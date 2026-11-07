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Tópicos: Deportes | Fútbol | Marcelo Salas

[VIDEO] ¡Volvió "Za-Sa"! Zamorano y Salas brillaron con un gol en la Teletón 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La histórica dupla se juntó para celebrar durante la cruzada solidaria.

[VIDEO] ¡Volvió
 Captura (Teletón TV)
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El futbolito de la Teletón 2026 reunió a la gran dupla de Marcelo Salas e Iván Zamorano, que cumplieron con las expectativas y brillaron al lograr un gol.

Ambos defendieron la camiseta del equipo amarillo en el cuadrangular de equipos conformados por famosos. En su duelo ante el equipo calipso, Zamorano enganchó ante Laura de la Fuente y dejó solo a Salas frente al arco para el 4-1 final.

Luego del tanto, "Bambam" y el "Matador" celebraron juntos, encendiendo los recuerdos de sus grandes años liderando a La Roja.

- Revisa el gol:

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