Mauricio Isla será uno de los invitados especiales al homenaje que realizará Lautaro de Buin a los protagonistas de su histórico ascenso al fútbol profesional, en una actividad programada para este domingo 22 de noviembre en el Estadio Lautaro de Buin.

El club confirmó la presencia del experimentado lateral a través de sus redes sociales, destacando su regreso a la comuna donde nació. "El histórico seleccionado nacional, Mauricio 'Huaso' Isla, regresa a su comuna, con su gente", publicó la institución, que prepara una jornada de celebración junto a sus aficionados.

La actividad comenzará a las 12:00 horas y las entradas tendrán un valor de 3.000 pesos, mientras que los menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente. Los boletos se encuentran disponibles mediante venta presencial en el estadio, entre las 10:00 y las 23:00 horas.