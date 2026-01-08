Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago25.2°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mauricio Isla

Un romántico: Mauricio Isla abrió su corazón a Emily Matute por su aniversario

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exColo Colo abrió su corazón en redes sociales.

Un romántico: Mauricio Isla abrió su corazón a Emily Matute por su aniversario
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El futbolista Mauricio Isla celebró su primer aniversario en pareja con la modelo Emily Matute, plasmando su amor a través de redes sociales con un romántico mensaje.

"Dicen que el primer año es el más difícil , pero a mí me ha encantado conocerte y saber que eres el amor de mi vida", escribió en su Instagram.

"Amarte me da muchas emociones, felicidad, alegría, nerviosismo , emoción y amor", señaló el jugador, acompañado con un collage de ambos.

El "Huaso" cerró expresando: "Estoy muy contento de acariciar esos sentimientos contigo y deseando compartirlo durante otro año, o dos, o miles amor".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada