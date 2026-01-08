Un romántico: Mauricio Isla abrió su corazón a Emily Matute por su aniversario

El futbolista Mauricio Isla celebró su primer aniversario en pareja con la modelo Emily Matute, plasmando su amor a través de redes sociales con un romántico mensaje.

"Dicen que el primer año es el más difícil , pero a mí me ha encantado conocerte y saber que eres el amor de mi vida", escribió en su Instagram.

"Amarte me da muchas emociones, felicidad, alegría, nerviosismo , emoción y amor", señaló el jugador, acompañado con un collage de ambos.

El "Huaso" cerró expresando: "Estoy muy contento de acariciar esos sentimientos contigo y deseando compartirlo durante otro año, o dos, o miles amor".