Alexis Sánchez vio acción en la derrota que dejó a CF Montreal como colista de la MLS

CF Montreal, club que contó con el ingreso del atacante nacional Alexis Sánchez en el segundo tiempo, no consiguió una despedida digna en el cierre de la MLS y cayó por 0-2 ante Vancouver Whitecaps en el Saputo Stadium.

Tras una primera etapa equilibrada y sin goles, la escuadra visitante destrabó el compromiso en el amanecer del segundo tiempo con una definición de Cheikh Sabaly (50') que dejó sin opciones al guardameta Sebastian Breza.

Con la desventaja en el marcador, el entrenador Laurent Courtois mandó al terreno de juego al tocopillano en reemplazo de Daniel Ríos (66'), pero los forasteros terminaron por liquidar el trámite mediante una conquista de Mihail Gherasimencov (83').

Con este tropiezo, CF Montreal cerró su opaca campaña como colista absoluto de su zona con apenas 26 puntos, acumulando 20 derrotas y despidiendo el 2026 con una racha de ocho compromisos consecutivos sin conocer la victoria.

Por su parte, el "Maravilla" finalizó también su primer semestre en Norteamérica, totalizando 15 partidos jugados en la MLS, siendo ocho de ellos como titular. En los 898 minutos de acción no logró registrar goles ni asistencias.