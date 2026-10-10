Alexis y Kuscevic titulares: CF Montreal cayó con Toronto FC en la MLS

Este sábado, CF Montreal con Alexis Sánchez al frente saltará a la cancha en el marco de la MLS, midiéndose ante el Toronto FC de Benjamín Kuscevic, titular luego de ser baja de La Roja por lesión en la fecha FIFA.

Toronto FC 2-1 CF Montreal, Terminado. BMO Field.

0-1: 51' Daniel Ríos (MON); 1-1: 90+3' Lewis Morgan (TOR); 2-1: 90+5' Djordje Mihailovic (TOR)