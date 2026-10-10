Alexis y Kuscevic titulares: CF Montreal cayó con Toronto FC en la MLS
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el resultado del duelo de chilenos en Cooperativa.cl.
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Este sábado, CF Montreal con Alexis Sánchez al frente saltará a la cancha en el marco de la MLS, midiéndose ante el Toronto FC de Benjamín Kuscevic, titular luego de ser baja de La Roja por lesión en la fecha FIFA.
0-1: 51' Daniel Ríos (MON); 1-1: 90+3' Lewis Morgan (TOR); 2-1: 90+5' Djordje Mihailovic (TOR)