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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

Alexis y Kuscevic titulares: CF Montreal cayó con Toronto FC en la MLS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Alexis y Kuscevic titulares: CF Montreal cayó con Toronto FC en la MLS
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Este sábado, CF Montreal con Alexis Sánchez al frente saltará a la cancha en el marco de la MLS, midiéndose ante el Toronto FC de Benjamín Kuscevic, titular luego de ser baja de La Roja por lesión en la fecha FIFA.

  • Toronto FC 2-1 CF Montreal, Terminado. BMO Field.

0-1: 51' Daniel Ríos (MON); 1-1: 90+3' Lewis Morgan (TOR); 2-1: 90+5' Djordje Mihailovic (TOR)

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