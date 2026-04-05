El zaguero chileno Benjamín Kuscevic fue titular en la remontada de Toronto FC por 3-2 ante Colorado, por la sexta fecha de la Conferencia Este de la MLS. Los de Denver se pusieron en ventaja con tantos de Aaronson a los 51' y Keegan Rosenberry a los 54'. Pero, en 20 minutos los de Canadá dieron vuelta el marcador gracias a los goles de Richie Laryea, Zack Steffem y Josh Sargent a los 65', 77' y 85' minutos respectivamente.

LEER ARTICULO COMPLETO