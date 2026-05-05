[VIDEO] Hincha viajó para ver a Inter Miami y se encontró a "Quico" en el estadio
El actor Carlos Villagrán envió un saludo interpretando al personaje.
La derrota de Inter Miami ante Orlando City siguió dando de qué hablar incluso tras unos días desde el encuentro, pero esta vez fuera de la cancha gracias a la anécdota de un hincha argentino.
Ricky Saavedra viajó desde Santiago del Estero para ver a Lionel Messi, pero terminó encontrándose con Carlos Villagrán, actor mexicano famoso por dar vida a "Quico" en el Chavo del 8.
"Usted ha sido mi gran ídolo, de toda mi infancia. Lo amo eternamente. Gracias a usted he sido y soy muy feliz", le dijo el fanático, a lo que Villagrán respondió con un saludo con la voz de su icónico personaje: "A todos mis cuates les mando un beso y una botella de cerveza. Y por favor, sean felices".
