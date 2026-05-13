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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

De "Ted Lasso" a las canchas: Actor mexicano Cristo Fernández saltó al futbol profesional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Paso Lokomotive anunció el fichaje de Fernández, de 35 años y quien juega como delantero.

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El actor mexicano Cristo Fernández, intérprete del apasionado futbolista "Dani Rojas" en la serie "Ted Lasso", hará su estreno como jugador profesional luego de ser oficializado como delantero de El Paso Locomotive, de la USL, la segunda división de Estados Unidos.

El propio equipo de El Paso, en la frontera con Ciudad Juárez, anunció este martes el fichaje de Fernández, de 35 años y quien juega como delantero y llevaba dos meses entrenando a prueba.

"Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, aporta otra amenaza ofensiva a nuestra línea de ataque", afirmó el entrenador Junior González en el comunicado.

"Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en el vestuario nos permiten seguir desarrollando la cultura positiva que buscamos como club", agregó.

Fernández compitió a nivel juvenil con los Tecos de Guadalajara hasta que una lesión lo apartó de los terrenos de juego a los 15 años.

Posteriormente se adentró en el mundo de la actuación y saltó a la fama con el personaje de "Dani Rojas", delantero del ficticio AFC Richmond entrenado por "Ted Lasso" y que tiene como famoso lema Football is life! (¡El futbol es vida!).

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La popular serie de Apple TV estrenará su cuarta temporada en agosto después de la Copa del Mundo de Norteamérica.

"Estoy increíblemente agradecido con El Paso Locomotive FC (...) por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día", declaró Fernández.

"El futbol siempre ha sido una parte enorme de mi vida y de mi identidad y, sin importar a dónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca dejó realmente mi corazón", afirmó.

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