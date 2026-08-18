CF Montreal de Alexis quiere volver al triunfo en la MLS ante Columbus Crew de Gonzalo Tapia

CF Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier visitará este miércoles a Columbus Crew de Gonzalo Tapia en el Scotts Miracle-Gro Field a las 19:30 horas (23:30 GMT) por la fecha 20 de la MLS, compromiso en donde hay alta expectativa por un posible debut del goleador histórico de La Roja.

En caso de debutar con el cuadro canadiense, será la primera experiencia de Maravilla Sánchez en el fútbol norteamericano, tras 18 años de recorrido en Europa.

La tarea de Alexis en Montreal es compleja, ya que el equipo lleva ocho partidos seguidos sin ganar y está penúltimo en su zona, lejos de los cupos para los play-offs.

Por el otro lado, Columbus Crew, que no ha citado a Gonzalo Tapia desde su llegada, también está fuera de la zona de play-offs, aunque mejor posicionado que los canadiense, ya que está undécimo, con 20 unidades.

El duelo será transmitido exclusivamente por streaming a través de Apple TV y será arbitrado por el estadounidense Malik Badawi.

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