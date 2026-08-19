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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

CF Montreal de Alexis y Gillier enfrenta a Columbus Crew en la MLS

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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CF Montreal, equipos de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, enfrenta a Columbus Crew este miércoles en Ohio, en la fecha 20 de la MLS.

Alexis estará en la banca, mientras que el arquero Gillier será titular; Gonzalo Tapia, en cambio, no fue citado en el cuadro local.

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.

  • Columbus Crew 1-1 CF Montreal. Primer tiempo. ScottsMiracle-Gro Field, Ohio

0-1: 5' Prince Owusu (MON); 1-1: 20' Thomas Gillier, autogol (COL)

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