Columbus Crew, con el chileno Gonzalo Tapia como titular, ratificó su ventaja en el global y eliminó a Inter Miami, comandado por Lionel Messi, en la primera fase de los play-offs de la MLS.

Tras su victoria como forastero por 3-0 en la ida, la escuadra del nacional cerró la serie con un triunfo de 1-0 gracias al agónico gol del uruguayo Santiago Rodríguez (90+2').

Tapia recibió tarjeta amarilla al minuto 65 de partido y fue reemplazado a los 88' por el venezolano Josef Martínez.

De esta manera, el campeón defensor de la MLS quedó fuera de carrera en el cuadro de la Conferencia Este, frente a un conjunto aurinegro que terminó séptimo de la fase regular, a 13 puntos de Inter Miami.

Columbus Crew enfrentará en semifinales al vencedor entre Philadelphia Union y New England Revolution, que ganó la ida por 2-0.