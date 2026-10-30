¿Cuándo y dónde ver a CF Montreal de Alexis ante New York City FC en la MLS?

CF Montreal, equipo del delantero chileno Alexis Sánchez, visitará este sábado a New York City FC, en la fecha 33 de la Major League Soccer (MLS).

El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Citi Field en Queens, y será transmitido exclusivamente por streaming, a través de la plataforma Apple TV.

Montreal llega a este compromiso después de sufrir una dura goleada por 4-0 ante Charlotte FC, un partido en donde Alexis fue suplente e ingresó en el minuto 63, cuando el equipo estaba abajo solo por un gol.

De hecho, tras el partido, el técnico Philippe Eullaffroy lanzó dardos contra los refuerzos, sin nombrar directamente el nombre de Alexis, diciendo que "los recién llegados no nos han ayudado".

El conjunto de Sánchez está en el último lugar de la Conferencia Este, con 25 unidades, mientras que New York City está duodécimo con 38 puntos, y está en busca de la clasificación a los play-offs.

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