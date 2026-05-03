El gol de Messi no bastó: Falcón cometió un penal en la dura remontada que sufrió Inter Miami

Inter Miami lamentó un fuerte desajuste que lo relegó en la Conferencia Este de la MLS, pues desperdició un 3-0 y acabó por perder 4-3 de local ante Orlando City en la undécima fecha.

El elenco miamense se puso en ventaja con la temprana anotación de Ian Fray a los cuatro minutos y el aumento de la cuenta de Telasco Segovia (25').

Lionel Messi anotaba a los 33' la tercera cifra que parecía sentenciar el partido para Inter Miami en la primera parte, pero Orlando descontó poco después con Martín Ojeda.

El propio Ojeda se vistió de héroe para los forasteros con un segundo gol al minuto 68 y luego terminaría completando un triplete.

A los 79', Maximiliano Falcón fue a la marca de Iago Teodoro en una pelota parada y el árbitro sancionó penal tras la dudosa caída del central de Orlando. Ojeda cambió el servicio por el 3-3 parcial.

Finalmente, Orlando City se llevó los tres puntos a los 90+3' gracias a la anotación de Tyrese Spicer.

De esta manera, inter Miami se mantuvo con 19 puntos en la tercera posición, a cuatro unidades de Nashville SC.