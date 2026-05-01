Guillermo Hoyos sobre entrenar a Messi: "No hay día que no me emocione"

El entrenador del Inter Miami, Angel Guillermo Hoyos, afirmó este viernes que entrenar a Lionel Messi "es una emoción" y aseguró que todos los días se siente agradecido por esa responsabilidad.

"Es emoción. No hay un día que no me emocione", dijo a los medios el preparador argentino en vísperas del clásico de Florida en el que Inter Miami recibirá a Orlando City.

El actual campeón de la MLS marcha segundo en el Este con 19 puntos en diez jornadas, a 12 de distancia del Orlando City, que ocupa la penúltima posición de la conferencia.

El partido de este sábado será una nueva oportunidad para que el Inter Miami logre la primera victoria en el Nu Stadium, el nuevo estadio permanente que estrenó el pasado 4 de abril, y que hasta ahora ha visto empatar a su equipo en tres encuentros consecutivos.

"Tenemos la ilusión, la esperanza y la fe de poder hacer un gran partido", expresó Hoyos, ex DT de Universidad de Chile.

El entrenador asumió el cargo después de la salida "por motivos personales" de Javier Mascherano a mediados de abril, y suma dos victorias y un empate en sus tres partidos al frente del banquillo.

La marcha de Mascherano se produjo tras un arranque irregular de temporada, en el que 'Las Garzas' fueron eliminadas en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el gran objetivo para 2026, y no terminaron de cogerle el punto a la MLS