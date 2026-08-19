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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Gillier protagonizó un blooper y anotó un autogol en el duelo de CF Montreal y Columbus Crew

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero no controló un pase de un compañero y la pelota entró su propio pórtico.

[VIDEO] Gillier protagonizó un blooper y anotó un autogol en el duelo de CF Montreal y Columbus Crew
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El arquero chileno Thomas Gillier protagonizó un blooper y anotó un autogol este miércoles en Ohio, en la visita de CF Montreal a Columbus Crew en la MLS.

En el minuto 20, el defensa Jalen Neal le pasó el balón a Gillier, pero el chileno se enredó en el control y la pelota terminó cruzando la línea de gol, para el lamento de sus compañeros y también de Alexis Sánchez, en la banca de suplentes.

Revisa el blooper de Gillier para el 1-1 parcial en el partido: 

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