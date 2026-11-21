[VIDEO] Lionel Messi agredió a Gonzalo Tapia en duelo de Inter Miami y Columbus Crew
El argentino le lanzó con las manos un pelotazo en la cara al delantero chileno.
El argentino le lanzó con las manos un pelotazo en la cara al delantero chileno.
El delantero chileno Gonzalo Tapia fue agredido por el argentino Lionel Messi durante el partido entre Inter Miami y Columbus Crew, en la ida de los octavos de final de la MLS.
Al final del primer tiempo, en un saque lateral, Tapia intentó interrumpir el lanzamiento de Messi y el argentino reaccionó de mala manera, lanzándole la pelota en la cara al chileno, quien había anotado de penal el primer gol de la noche.
Tapia acusó el impacto del pelotazo y se lanzó al césped, mientras que Messi hizo gestos con sus hombros, desmarcándose de la agresión.
Pese al incidente, el capitán trasandino no fue expulsado y solo vio tarjeta amarilla, al igual que Gonzalo Tapia.
Revisa la agresión de Messi a Tapia: