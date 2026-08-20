[VIDEO] Lionel Messi pasará por el Tribunal de Disciplina de la MLS tras golpear a rival

Lionel Messi quedó bajo la lupa del Tribunal de Disciplina de la Major League Soccer (MLS) luego de protagonizar un caliente cruce en el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union, acción que podría costarle un castigo reglamentario.

El encuentro, válido por la liga estadounidense, estuvo marcado por la alta tensión y el roce físico. En medio de la frustración por no poder romper la paridad, el capitán de "Las Garzas" cayó en las provocaciones del elenco rival y tuvo un fuerte encontrón con el volante Quinn Sullivan.

Durante la disputa, las cámaras captaron el momento en que el atacante argentino le propinó un golpe a mano abierta en la nuca al jugador de Philadelphia, para luego quedar ambos encarándose cara a cara en el terreno de juego.

Pese a que la acción no fue sancionada con expulsión durante el desarrollo del partido, el Comité Disciplinario de la MLS suele actuar de oficio y evalúa los antecedentes audiovisuales.

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