[VIDEO] Lionel Messi pasará por el Tribunal de Disciplina de la MLS tras golpear a rival
El astro argentino arriesga una sanción de oficio que contempla desde una multa económica hasta un partido de suspensión.
El astro argentino arriesga una sanción de oficio que contempla desde una multa económica hasta un partido de suspensión.
Lionel Messi quedó bajo la lupa del Tribunal de Disciplina de la Major League Soccer (MLS) luego de protagonizar un caliente cruce en el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union, acción que podría costarle un castigo reglamentario.
El encuentro, válido por la liga estadounidense, estuvo marcado por la alta tensión y el roce físico. En medio de la frustración por no poder romper la paridad, el capitán de "Las Garzas" cayó en las provocaciones del elenco rival y tuvo un fuerte encontrón con el volante Quinn Sullivan.
Durante la disputa, las cámaras captaron el momento en que el atacante argentino le propinó un golpe a mano abierta en la nuca al jugador de Philadelphia, para luego quedar ambos encarándose cara a cara en el terreno de juego.
Pese a que la acción no fue sancionada con expulsión durante el desarrollo del partido, el Comité Disciplinario de la MLS suele actuar de oficio y evalúa los antecedentes audiovisuales.
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