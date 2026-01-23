Mario Balotelli fichó por exótico club en Emiratos Árabes Unidos

El delantero italiano Mario Balotelli dio un nuevo paso en su carrera profesional y, tras un breve ciclo en el Genoa de su país, decidió dar un giro radical a su carrera y emprender una nueva aventura en el fútbol de Dubái, sellando su vínculo con Al Ittifaq.

Según informó el prestigioso periodista Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de pases, "Super Mario" acordó un contrato que lo ligará a la institución de Emiratos Árabes Unidos por los próximos dos años y medio.

El arribo de Balotelli a los Emiratos Árabes se da tras una temporada para el olvido en Italia, ya que en su club solo participó en seis compromisos y se marchó con el marcador en cero.

El Golfo Pérsico asoma así como un nuevo destino en la extensa lista de un "trotamundos" que, tras pasar por gigantes como Inter de Milán, AC Milan y Manchester City, además de ligas en Turquía y Suiza.