Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago29.6°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Movidas

Mario Balotelli fichó por exótico club en Emiratos Árabes Unidos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador llega tras su opaco paso en Genoa.

Mario Balotelli fichó por exótico club en Emiratos Árabes Unidos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero italiano Mario Balotelli dio un nuevo paso en su carrera profesional y, tras un breve ciclo en el Genoa de su país, decidió dar un giro radical a su carrera y emprender una nueva aventura en el fútbol de Dubái, sellando su vínculo con Al Ittifaq.

Según informó el prestigioso periodista Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de pases, "Super Mario" acordó un contrato que lo ligará a la institución de Emiratos Árabes Unidos por los próximos dos años y medio.

El arribo de Balotelli a los Emiratos Árabes se da tras una temporada para el olvido en Italia, ya que en su club solo participó en seis compromisos y se marchó con el marcador en cero.

El Golfo Pérsico asoma así como un nuevo destino en la extensa lista de un "trotamundos" que, tras pasar por gigantes como Inter de Milán, AC Milan y Manchester City, además de ligas en Turquía y Suiza.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada