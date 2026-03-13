Australia se convirtió en la primera selección clasificada para el Mundial Femenino de Brasil 2027
Tras vencer a Corea del Norte por los cuartos de final de la Copa Asiática.
Tras vencer a Corea del Norte por los cuartos de final de la Copa Asiática.
La selección de fútbol de Australia se convirtió en la primera clasificada para el Mundial Femenino de Brasil 2027 al vencer 2-1 a Corea del Norte por los cuartos de final de la Copa Asiática en el Perth Rectangular Stadium.
Los goles de Alanna Kennedy (9') y Sam Kerr (47') permitieron a las "Matildas" sellar su clasificación y mantenerse en la lucha por el título. En las semifinales se medirán al vencedor del duelo entre China y Taiwán, que se disputará este sábado.
El décimo Mundial Femenino lo disputarán 32 selecciones entre el 24 de junio y el 25 de julio en Brasil.
Australia fue cuarta en la última cita mundialista, en la que también fue anfitriona, al caer en semifinales ante Inglaterra y en el partido por el bronce ante Suecia.