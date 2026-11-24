Amaro Pérez y Sebastián Melgarejo, seleccionados de La Roja sub 17, expresaron su pesar tras la sorpresiva caída 1-2 frente a República Dominicana en el Complejo Aspire Zone de Rayán, coincidiendo en la necesidad de corregir las dudas de cara al duelo con Montenegro en el cierre de la fase de grupos.

Autor del único tanto, el formado en Universidad Católica sostuvo: "La analizo con una angustia tremenda. Siento que nos pasó de nuevo lo del partido pasado (ante Argelia), partimos abajo y tenemos que cambiar eso de inmediato".

"Tenemos que salir y pegar el primer golpe porque nos desgasta mucho querer dar vuelta los partidos. República Dominicana se defendió bien, pero nosotros pudimos más, teníamos que hacer más", sostuvo Pérez.

En esa misma línea, Melgarejo complementó: "Teníamos muchas expectativas altas de poder ganar el partido, ya que si ganábamos la clasificación ya era de nosotros. (...) Hay que salir a ganar, a hacer los más goles posibles y poder llevarnos la victoria".

La Roja sub 17, ubicado en la tercera casilla del Grupo con 3 unidades, buscará el paso a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo este viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) frente a Montenegro en Rayán.