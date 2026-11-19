La selección de Argentina se estrenó con una derrota en el Mundial Sub 17 en Catar, tras perder este jueves por 0-2 ante Australia en el Aspire Dome de Rayán, en el marco de la primera fecha del Grupo C.

El partido tuvo una insólita polémica, ya que durante un saque de meta, el arquero australiano Wilsop-Papps le pasó la pelota a un defensor, quien la tomó con la mano para ubicarla en el área chica.

El banco dirigido por Diego Placente pidió la revisión del VAR, con la tarjeta verde (solo dos por partido), en busca de un penal por la infracción del jugador australiano. Sin embargo, el árbitro resolvió que no hubo penal, ya que no consideró que la pelota estaba en juego.

Tras la primera parte sin emociones, Australia logró imponerse en el complemento, con un autogol de Alvaro Guich (60') y le gol definitivo de Akol Akon (71').

Los trasandinos terminaron con uno menos, por la expulsión de Ulises Vallejo por una dura falta (90+3').

Con el resultado, Argentina quedó en el tercer lugar del Grupo C, por debajo de Mozambique, que goleó por 4-0 a Dinamarca, y Australia.

En la segunda fecha, Argentina enfrentará a los africanos, mientras que Australia se medirá con los daneses.

Uruguay y Ecuador festejaron en sus estrenos

En esta misma jornada, también fueron los estrenos de Uruguay y Ecuador, que celebraron triunfos en sus respectivos grupos.

La Celeste venció por 2-3 a Arabia Saudita y quedó en el segundo lugar del Grupo D, por debajo de Francia, que superó por 3-1 a Haití.

Y Ecuador superó por la mínima a Nueva Caledonia, ubicándose también en el segundo puesto, pero en el Grupo B, liderado por Corea del Sur, que batió por 3-0 a Uganda.