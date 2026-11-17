Con la concentración al máximo y el optimismo a flor de piel, la selección chilena sub 17 completó su arribo a Catar, sede de la Copa del Mundo de la categoría, instalándose de lleno en tierra mundialista de cara a su esperado estreno programado para este sábado ante Argelia.

A su llegada, el director técnico de la escuadra nacional, Ariel Leporati, no ocultó el entusiasmo que embarga a toda la delegación criolla tras completar una intensa gira internacional de preparación.

"Estamos muy ilusionados con este Mundial. Todo el grupo viene con muchas ganas. Hemos tenido una preparación muy, muy buena y acorde a lo que creíamos que era necesario para poder llegar en las mejores condiciones", expresó el estratega con convicción.

En esa misma línea, el adiestrador del combinado juvenil remarcó la ambición con la que afrontarán el cuadrangular inicial para soñar con las rondas decisivas del torneo.

"Ahora estamos con muchas ganas de poder competir estos tres partidos y ganarnos el derecho de poder seguir avanzando en la competencia. Estamos con una ilusión tremenda y con muchas ganas ya de empezar el día sábado", enfatizó el DT.

El elenco nacional debutará este sábado 21 ante Argelia para luego verse las caras ante República Dominicana (martes 24) y Montenegro (viernes 27).