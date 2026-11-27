La selección chilena enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Catar 2026, luego de quedarse con el primer lugar del Grupo J gracias a su victoria por 1-0 sobre Montenegro, con anotación de Baltazar Oróstica.

El equipo dirigido por Ariel Leporati terminó la fase grupal con seis puntos y una diferencia de gol de +2, tras vencer por 4-2 a Argelia, perder por 2-1 ante República Dominicana y superar por 1-0 al conjunto europeo.

Marruecos, en tanto, finalizó segundo en el Grupo H con cuatro unidades y una diferencia de gol de +4, producto de su victoria por 6-0 sobre Fiyi, su empate 2-2 ante China y su derrota por 2-0 frente a España.

El emparejamiento responde al sistema de clasificación establecido por la FIFA, pues Chile ocupa el undécimo puesto entre los ganadores de grupo y Marruecos figura décimo entre los segundos clasificados.

Los dieciseisavos de final se disputarán entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, a la espera de que la FIFA oficialice el día y horario del compromiso que definirá el paso a octavos de final.