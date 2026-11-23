La selección chilena sub 17 tendrá un importante duelo por el Mundial de la categoría este martes 24 de noviembre, con la opción de quedar virtualmente clasificado a la próxima fase en caso de vencer a República Dominicana en la segunda fecha.

El conjunto nacional llega como puntero del Grupo J con tres puntos, luego de vencer a Argelia con una gran remontada de 3-2 en el debut. Por otro lado, Montenegro y el elenco dominicano igualaron 1-1.

Chile asegurará el primer lugar y el pase a octavos de final si vence a República Dominicana y el deuelo de Montenegro con Argelia termina en empate.

Incluso si no se da aquel escenario ideal, un punto le permitirá, por lo menos, quedar bien aspectado para la jornada final ante Montenegro, tanto por los pasajes directos como por el ranking de los mejores terceros, que avanzan a una ronda de play-offs.

Ariel Leporati, DT de Chile, asumió la responsabilidad de este encuentro y aseguró que "es clave no dar ventajas".

La Roja enfrentará a República Dominicana a las 11:30 horas de nuestro país (14:30 GMT). Montenegro y Argelia, en tanto, comenzarán su partido una hora después.