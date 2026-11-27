Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17
La Roja sub 17 se juega sus opciones en el Mundial ante Montenegro
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el marcador del partido en vivo y online.
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La Roja, tras una caída ante República Dominicana, vive un desafío importante en el Mundial Sub 17 ante Montenegro, por la tercera fecha del Grupo J.
Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl:
- Montenegro 0-0 Chile. Primer tiempo. Complejo Aspire Zone, Catar.