Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17
La Roja sub 17 venció a Montenegro en el Mundial de Catar
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el marcador del partido en vivo y online.
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La Roja, tras una caída ante República Dominicana, vive un desafío importante en el Mundial Sub 17 ante Montenegro, por la tercera fecha del Grupo J.
Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl:
- Montenegro 0-1 Chile. Finalizado. Complejo Aspire Zone, Catar.
0-1: 32' Baltazar Orostica (CHI).
* A los 20' Bayron Barrera falló un penal para Chile.