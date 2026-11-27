Una llamativa estadística marca el camino de la selección chilena en el Mundial Sub 17 dado que este viernes la Roja volvió a fallar un lanzamiento penal sumando tres disparos desde los 12 pasos sin concretar.

Con esta nueva ocasión desperdiciada ante el cuadro europeo, el combinado nacional suma tres penales ejecutados y ninguno convertido en lo que va del certamen. La lista comenzó con el tiro errado por Amaro Riveros frente a República Dominicana, encuentro en el que también falló Bayron Barrera, quien ahora volvió a toparse con el arquero rival ante Montenegro.

Cabe consignar que en las tres ejecuciones el mérito estuvo en los guardametas rivales, aunque la racha adversa ya instala la interrogante sobre un eventual cambio de pateador en el equipo chileno, surgiendo el nombre de Amaro Pérez como alternativa para asumir la responsabilidad.

Revisa el penal contenido al elenco nacional