¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Croacia y España por la UEFA Nations League?
Ambos elencos se verán las caras en el Estadio Poljud de Split.
Ambos elencos se verán las caras en el Estadio Poljud de Split.
En un interesante choque, Croacia y España se verán las caras en el Estadio Poljud de Split, por la cuarta jornada del Grupo 3 en la Liga A de la UEFA Nations League, este martes 6 de octubre.
El partido está programado para las 15:45 horas (18:45 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.
El combinado hispano llega con rendimiento perfecto tras sumar 9 unidades gracias a tres victorias consecutivas, incluyendo una goleada 4-1 frente a los croatas en Sevilla. En tanto, el seleccionado de Slaven Bilic intentará reponerse ante su gente del duro golpe sufrido al caer 0-7 ante Inglaterra.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.