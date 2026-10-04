¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Croacia y España por la UEFA Nations League?

En un interesante choque, Croacia y España se verán las caras en el Estadio Poljud de Split, por la cuarta jornada del Grupo 3 en la Liga A de la UEFA Nations League, este martes 6 de octubre.

El partido está programado para las 15:45 horas (18:45 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.

El combinado hispano llega con rendimiento perfecto tras sumar 9 unidades gracias a tres victorias consecutivas, incluyendo una goleada 4-1 frente a los croatas en Sevilla. En tanto, el seleccionado de Slaven Bilic intentará reponerse ante su gente del duro golpe sufrido al caer 0-7 ante Inglaterra.

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