Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.8°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Nations League

[VIDEO] Haaland pidió el cambio en Portugal-Noruega y encendió las alarmas en Manchester City

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero noruego solicitó ser sustituido a los 67 minutos después de evidenciar molestias físicas durante la derrota 2-1 por la Nations League.

[VIDEO] Haaland pidió el cambio en Portugal-Noruega y encendió las alarmas en Manchester City
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero Erling Haaland encendió las alarmas en Manchester City luego de pedir el cambio durante la derrota 2-1 de Noruega ante Portugal por la Nations League, encuentro disputado en Porto.

El goleador llegó al compromiso con una importante carga de minutos y el técnico Stale Solbakken había conversado previamente con él para intentar limitar su participación.

De hecho, el entrenador explicó posteriormente que la intención era que disputara alrededor de 60 minutos.

A los 67', Haaland hizo gestos hacia el banco de suplentes para solicitar su salida y fue reemplazado por Jorgen Strand Larsen, después de que se le observara caminando con dificultades. Solbakken apuntó tras el partido al desgaste acumulado por el atacante, quien ahora deberá regresar a Manchester City antes del próximo compromiso frente a Liverpool.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada