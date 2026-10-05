[VIDEO] Haaland pidió el cambio en Portugal-Noruega y encendió las alarmas en Manchester City

El delantero Erling Haaland encendió las alarmas en Manchester City luego de pedir el cambio durante la derrota 2-1 de Noruega ante Portugal por la Nations League, encuentro disputado en Porto.

El goleador llegó al compromiso con una importante carga de minutos y el técnico Stale Solbakken había conversado previamente con él para intentar limitar su participación.

De hecho, el entrenador explicó posteriormente que la intención era que disputara alrededor de 60 minutos.

A los 67', Haaland hizo gestos hacia el banco de suplentes para solicitar su salida y fue reemplazado por Jorgen Strand Larsen, después de que se le observara caminando con dificultades. Solbakken apuntó tras el partido al desgaste acumulado por el atacante, quien ahora deberá regresar a Manchester City antes del próximo compromiso frente a Liverpool.