Familia de Nelson Acosta entregó actualización sobre su estado de salud

La familia de Nelson Acosta, por medio de un comunicado, entregó una actualización sobre el estado de salud del histórico extécnico de la selección chilena, quien ha generado preocupación en el fútbol chileno tras estar internado desde el fin de semana en un centro médico, detallando que "no es una situación de gravedad".

De acuerdo a la misiva, firmada por los hijos del exDT, Damián y Julio Acosta, la hospitalización, la noche del sábado 9 de mayo, fue por "recomendación del médico tratante, con el objetivo de evaluar algunos exámenes recientes y realizar estudios complementarios. El traslado se realizó de forma preventiva y bajo supervisión".

"Se ha determinado que permanecerá algunos días hospitalizado, para realizar todos los exámenes y estudios necesarios, en un centro que ha acompañado su atención médica durante años, y donde existe un conocimiento acabado de su condición clínica", explicaron los hijos.

Finalmente, expresaron su deseo de "transmitir tranquilidad, no se trata de una situación de gravedad, sino de una instancia orientada a la prevención, control y estudio", y agradecieron las muestras de cariño, recalcando que cuidarán la privacidad del exentrenador, de 81 años, "por sobre cualquier exposición mediática".