Imacec de marzo cayó 0,1%: Menor producción de bienes, amortiguada por comercio y servicios

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de marzo de 2026 anotó una caída de 0,1% respecto del mismo mes del año anterior, según informó este lunes el Banco Central de Chile.

El dato, que representa el 90% de los bienes y servicios producidos en el país y se considera una estimación adelantada del PIB, sorprendió a los mercados, que esperaban un alza de entre 0,5% y 0,7%.

"El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios y el comercio. Estas últimas actividades fueron las que impulsaron el crecimiento del Imacec en términos desestacionalizados", detalló el emisor.

El Imacec no minero presentó una variación anual de 0,9%. La serie desestacionalizada, indicó el banco, "creció 0,5% respecto del mes anterior y 1,3% en doce meses".

Al mirar el detalle, la producción de bienes cayó 5,2% en términos anuales, resultado que fue incidido por todos sus componentes.

En la minería se registró una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por agropecuario-silvícola y pesca extractiva. Por su parte, la industria disminuyó en línea con una menor elaboración de productos pesqueros.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,6% respecto del mes precedente, explicada tanto por la minería como por la industria.

Comercio

La actividad comercial presentó una variación de 5,1% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el crecimiento del comercio mayorista, que fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipos.

En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online, mientras que, en el comercio automotor se registró un aumento en los servicios de mantenciones y en las ventas de vehículos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 1,9% respecto del mes anterior, explicado por el comercio mayorista.

Servicios

Los servicios aumentaron 2,1% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, también contribuyeron al crecimiento de la agrupación los servicios empresariales y el transporte.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un aumento de 0,4% respecto del mes precedente, determinado por el desempeño de los servicios empresariales y personales.